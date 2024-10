Feinstaub ist gefährlich für die Gesundheit. Deshalb ist es keine gute Nachricht, dass in Speyer im Vergleich zu anderen deutschen Städten eine hohe Konzentration der Partikel in der Luft gemessen wird. Der unrühmliche „Spitzenplatz“ in dieser Statistik muss aber eingeordnet werden.

Warum ist Feinstaub so gefährlich?

„Je kleiner ein Partikel ist, umso tiefer kann er in die Lungen eindringen. Feinstaub ist krebserregend