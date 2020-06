Die Bürgerinitiative (BI) „Waldwende jetzt“ soll am Dienstag, 16. Juni, in einer Videokonferenz gegründet werden. Wie Mit-Initiator Volker Ziesling mitteilt, haben sich bereits mehr als 50 Interessierte angemeldet.

Der Speyerer benennt die Einstellung der „konventionellen Forstwirtschaft“ in der Oberrheinebene und den angrenzenden „Vorbergzonen“ zwischen Frankfurt und Basel als Hauptforderung der BI. „Ein alternatives Behandlungskonzept wird derzeit erarbeitet und diskutiert, um politische Entscheidungsträger und Waldbesitzer zu beraten. Zahlreiche vorhandene Bürgerinitiativen und engagierte Einzelpersonen von Lörrach in Südbaden bis nach Darmstadt wollen sich der Initiative anschließen“, heißt es in der Mitteilung. Ziesling, Mitglied im Grünen-Kreisverband Speyer, sieht die hiesigen Wälder durch die „Folgen des Klimawandels, Grundwasserabsenkungen und eine unangemessene Forstwirtschaft“ existenziell bedroht.

