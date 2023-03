Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gutes Zeugnis für die Speyerer am Tag eins der Maskenpflicht wegen Corona: Der Kommunale Vollzugsdienst hat am Montag in rund 70 Einzelhandelsgeschäften unter anderem deren Einhaltung kontrolliert. Nur zwei Verwarnungen waren fällig. Gesamtbilanz: Die Kunden halten sich an die Pflicht. „Es gibt kaum Ausreißer“, teilt Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage am frühen Abend mit. Nicht schmeichelhaft fällt das Urteil über das Verhalten am Wochenende aus. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) rügt in dieser Beziehung die Mitbürger für falsches Verhalten.

In einer Pressemeldung appelliert die Stadtchefin eindringlich, die geltenden Abstands- und Hygienerichtlinien einzuhalten. Leider habe das vergangene Wochenende