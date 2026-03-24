Speyer ist ein beliebter Ort zum Heiraten. Nicht nur dort gilt, dass der Tag des Jaworts für viele zu den schönsten des Lebens gehört. Wer erinnert sich mit der RHEINPFALZ?

„Traut euch in Speyer“ nennt die Stadt ihre Hochzeitsbroschüre. Seit jeher kommen auch Brautpaare aus dem Umland gerne zum Heiraten in Speyers historische Kulisse – und die Stadtverwaltung wirbt bewusst darum. Auswärtige machten derzeit rund die Hälfte aus, teilt sie auf Anfrage mit. Rund 400 Trauungen finden alljährlich im Speyerer Standesamt statt, wobei es in dieser Statistik mit der Corona-Pandemie einen Einschnitt gibt: Zwischen 2010 und 2020 wurde bis auf ein Jahr jeweils die 400er-Marke überschritten (Höchstwert 484 im Jahr 2019), seither nur noch einmal (2022 mit 454). 2025 gab es mit 384 Trauungen zehn mehr als im Jahr zuvor.

Das Standesamt bemüht sich, möglichst viele Wünsche zu erfüllen. „Kapazitätsbedingte Absagen sind grundsätzlich selten“, teilt die Stadtverwaltung mit. An den Werktagen Dienstag, Donnerstag und Freitag sowie an besonderen „Schnapszahlterminen“ würden seit rund neun Jahren in der Regel vier Trauungen pro Kalendertag über den Traukalender online angeboten. In begründeten Einzelfällen könnten zusätzliche Termine eingerichtet werden, beispielsweise ein fünfter Termin am Freitagvormittag.

Samstags ist viel los

An Samstagen sei die Anzahl der Trauungen klar begrenzt: „Im Trausaal finden üblicherweise sieben bis acht Trauungen statt, in der Traukapelle fünf.“ Aufgrund des größeren Zeitfensters seien hier zusätzliche Termine in der Regel nicht möglich. Im Trausaal beginnen die Trauungen samstags um 10 Uhr im 45-Minuten-Takt und enden gegen 15.30 Uhr. In der Traukapelle im Adenauerpark geht es ebenfalls um 10 Uhr los – mit Zeitfenstern von einer Stunde und einer etwa 15-minütigen Umbau- sowie Rüstpause dazwischen, sodass der letzte Termin gegen 16 Uhr endet. Frühere Termine – etwa um 9 Uhr – würden nur selten nachgefragt. Rund 95 Prozent aller Trauungen fänden im Trausaal des Rathauses statt, etwa fünf Prozent in der Kapelle.

Die Standesbeamten um Abteilungsleiter Hartmut Jossé bekommen die Trends beim Heiraten quasi in der ersten Reihe mit. „So entscheiden sich viele Paare zunehmend für größere Hochzeitsgesellschaften. Gleichzeitig ist ein deutlicher Rückgang kirchlicher Trauungen festzustellen, während freie Trauungen – häufig in Verbindung mit der anschließenden Feier – an Bedeutung gewinnen“, berichtet die Stadt. Mehr Paare als früher legten auch großen Wert auf eine möglichst individuelle Gestaltung der standesamtlichen Trauung, etwa durch persönliche Ansprachen, besondere Musikauswahl, einen gemeinsamen Einzug oder die Einbindung von Ringpaten.

Spezielle Wunschtermine würden verstärkt nachgefragt, häufig verbunden mit sehr frühzeitigen Reservierungsanfragen. „So gibt es bereits jetzt zahlreiche Anfragen für besondere Daten im Jahr 2027, beispielsweise für den 7.7.2027 oder ähnliche ,Schnapszahltermine’“, erklärt das Standesamt. Sogenannte Sondertrauungstermine seien regelmäßig vollständig ausgebucht. Die Stadt komme den Paaren seit Januar 2026 mit dem zusätzlichen Angebot entgegen, einen Raum für einen Sektempfang im Rathaus zu mieten. Das werde gut angenommen.

Leseraktion: Wie war Ihre Hochzeit?

Mit einem Bericht über die aktuellen Brautmode-Trends hat die RHEINPFALZ kürzlich ihre neue Serie „Heiraten in Speyer“ gestartet. Weitere Folgen schließen sich in den kommenden Tagen an. Eine davon rückt Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den Mittelpunkt: Wie war Ihre eigene Hochzeit? Die Redaktion sucht den schönsten Hochzeitsmoment in Speyer und Umland. Ob erst vor Kurzem oder schon vor Jahrzehnten: Schicken Sie uns gerne Ihre Hochzeitfotos und einige erläuternde Sätze. Warum war dieser Moment für Sie so besonders?

Die Beiträge veröffentlichen wir dann in der gedruckten Zeitung und bei rheinpfalz.de. Achtung: Dafür müssen die Rechte für die Fotos vorliegen, was bei professionellen Fotografen in der Regel nicht der Fall ist. Die Leserinnen und Leser dürfen dann über den schönsten Hochzeitsmoment abstimmen. Die Paare sowie die Teilnehmer an der Abstimmung können auch etwas gewinnen: Unter den Teilnehmern verlost die RHEINPFALZ einen 100-Euro-Gutschein für das Lokal „Sux“. Das Siegerpaar erhält ebenfalls einen solchen. Einsendeschluss ist Montag, 30. März, unter der E-Mail-Adresse redspe@rheinpfalz.de. Wir freuen uns schon auf Ihre Beiträge!