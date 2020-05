Die Alla-hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße in Speyer ist ab sofort wieder zu den gewohnten Nutzungszeiten geöffnet. Das hat die Stadt am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Eltern und erwachsenen Begleitpersonen wird dringend empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwingend einzuhalten. Für Kinder, die dort spielen, wird eine Unterschreitung des Mindestabstands zugelassen. Erwachsenen Begleitpersonen sollten die Kinder entsprechend sensibilisieren und Kontakte mit fremden Kindern falls möglich unterlassen, heißt es in der Mitteilung.