Das Abstrichzentrum in der Halle 101, in dem sich Reiserückkehrer auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen können, bleibt in der kommenden Woche geschlossen. Das teilt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach mit. Grund seien rückläufige Fallzahlen.

Reiserückkehrer müssen sich laut Eschenbach künftig zur Terminvereinbarung für einen Corona-Test an die niedergelassenen Ärzte, den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117, das auch für Speyer zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises oder die Hotline „Fieberambulanz“ des Landes unter Telefon 0800 99 00 400 wenden.

Für Freitag hatten sich noch einmal 76 Personen zu einem Corona-Test angemeldet, so Eschenbach. Von den 67 Personen, die am Mittwoch in der Halle 101 waren, seien alle negativ auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet worden.

Die Stadt-Sprecherin weist zudem darauf hin, dass die beiden Hotline-Nummern des Deutschen Roten Kreuzes Speyer (06232 600214 und 06232 600212), die zur Terminvereinbarung für die Tests eingerichtet worden waren, am Montag ein letztes Mal erreichbar sein werden. Bereits getestete Personen haben dann zwischen 9 und 14 Uhr die Möglichkeit, einen Termin zur Abholung ihres Befunds zu vereinbaren.

Stadt plant „Ampelsystem“

Wie berichtet, will die Stadtverwaltung ein „Ampelsystem“ einrichten, mit dem sie künftig auf die Entwicklung der Fallzahlen reagieren will, gegebenenfalls auch schon, bevor der Schwellenwert des Bundes – 50 neue Infektionen je 100.000 Einwohner – erreicht wird. Details zum Konzept will die Stadt in der kommenden Woche vorstellen.

Am Freitag lag der Sieben-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner bei 16 für Speyer. Er ist damit den zweiten Tag in Folge gesunken (Mittwoch: 24, Donnerstag: 18). Die Anzahl der Neuinfektionen verharrte am Freitag bei 135. Als bereits genesen gelten laut Stadt 114 Personen. In Quarantäne befanden sich nach Angaben der Stadt 44 Speyer. Bisher sind zwei Speyerer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.