Leicht verletzt wurde eine 73-jährige Fußgängerin aus Speyer bei einem Verkehrsunfall auf einem Discounterparkplatz in der Auestraße in Speyer. Wie die Polizei am Dienstag informierte, geschah der Unfall am Dienstag gegen 15.10 Uhr. Eine 65-jährige Opel-Corsa-Fahrerin ebenfalls aus Speyer übersah die in einer Parklücke stehende Frau beim Einparken, so dass es zum leichten Zusammenstoß kam. Die leicht verletzte Seniorin wurde in die Unfallaufnahme eines örtlichen Krankenhauses gebracht.