Ein 54-jähriger Mann wurde am Dienstag bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße schwer verletzt, das teilt die Polizei Speyer mit. Beim Entladen eines Lkw mit einem Ladekran fiel ein Wassertank von dem Fahrzeug und traf den 54-Jährigen am Kopf. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. Die genauen Unfallumstände sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.