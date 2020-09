Strafrechtliche Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat die Polizei Speyer am Montagmorgen gegen einen 31-jährigen Speyerer eingeleitet. Wie die Polizei am Dienstag informierte, war der Mann in seiner Wohnung in Speyer-West mit seiner Mutter in einen lautstarken Streit geraten, sodass Nachbarn um 11.51 Uhr die Polizei verständigten. Als sie dort eintrafen, befand sich der Mann bereits auf der Straße. Ein normales Gespräch mit dem 31-Jährigen war laut Polizei nicht möglich. Er schrie auch die Beamten lauthals an und unterschritt mehrfach den Mindestabstand. Zudem verweigerte er die Feststellung seiner Personalien und wollte sich der Kontrolle entziehen. Als die Polizeibeamten ihn daraufhin festhielten, wehrte er sich dagegen, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei zog er sich leichte Abschürfungen zu. Die Polizisten blieben unverletzt. Die Personalienfeststellung konnte letztlich auf der Dienststelle durchgeführt werden. Nachdem er sich dort wieder beruhigte, wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.