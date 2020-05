Leicht verletzt wurde eine 22 Jahre alte Autofahrerin am Samstag bei einem Unfall auf der B9 bei Speyer. Wie die Polizei am Sonntag informiert, waren gegen 10.50 Uhr ein 45-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers und die 22-Jährige auf der B9 in Richtung Schwegenheim unterwegs, der Lkw-Fahrer auf der linken Fahrspur, die Autofahrerin rechts. Kurz nach der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen wollte der Lkw-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah jedoch die Autofahrerin und kollidierte mit ihr. Dabei wurde sie leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.