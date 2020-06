Einen 18-jährigen Speyerer hat die Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht ohne Führerschein, aber nach dem Genuss von Drogen als Fahrer eines Autos auf der Straße Am Neuen Rheinhafen erwischt. Wie die Beamten am Donnerstag informierten, hatte der 18-Jährige angesichts der Polizei noch einen Fahrerwechsel mit einem der beiden weiteren Fahrzeuginsassen versucht. Die Beamten konnten den 18-Jährigen aber als Fahrer ermitteln. Weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Weil er keinen Führerschein besitzt und im Wagen Betäubungsmittel lagen, die dem Fahrer zuzuordnen waren, wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst. Den Halter des Fahrzeuges erwartet außerdem eine Strafanzeige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.