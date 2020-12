Vorweihnachtszeit eingeläutet: Die Stadt Speyer hat in diesem Jahr erstmals den Weihnachtsbaum für den rheinland-pfälzischen Landtag übergeben. Seit dem Jahr 1985 besteht die vorweihnachtliche Tradition in Mainz, jedes Jahr überbringt eine andere rheinland-pfälzische Kommune den Baum.

Im Pandemie-Jahr musste jedoch auf die sonst übliche Feier verzichtet werden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) übergab die beiden Nordmann-Tannen, die von Privatpersonen gespendet wurden, im kleinsten Kreis an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) und die Direktorin beim Landtag, Ursula Molka. Seiler und Hering gedachten der Opfer der Amokfahrt in Trier, bei der am Dienstag fünf Menschen ums Leben kamen und zahlreiche verletzt wurden.

Kitas liefern Baumschmuck

Die zwei viereinhalb und zweieinhalb Meter hohen Tannen schmücken nun jeweils den Innenhof der Landtagsverwaltung im Mainzer Isenburg-Karree und das Foyer des Abgeordnetenhauses in der Kaiser-Friedrich-Straße. Die Kosten für den Baumtransport trägt nach Angaben der Stadtverwaltung das Land. Für den Baumschmuck sorgten neun Speyerer Kindertagesstätten: Kita Abenteuerland, Mäuseburg, Seekätzchen, Wola, Pusteblume, Cité de France, Schatzinsel, Regenbogen und die Krippe der Kita Pünktchen.