Gastronomen in Speyer dürfen in den Sommerferien, von 16. Juli bis 29. August, ihre Gäste bis 24 Uhr draußen bewirten. Das teilte die Stadt mit, die mit der geänderten Sperrstunde die Unternehmer unterstützen will. Laut Pressemitteilung gilt das für alle Freitage und Samstage in diesem Zeitraum. Die Freisitze können „unter Einhaltung der Immissionsrichtwerte“ geöffnet bleiben. Einen Antrag dafür stellen müssen die Gastronomen demnach nicht. Die Stadt weist aber darauf hin, dass „zum Schutz der Anwohnerschaft die Freisitze bei vermehrten Beschwerden und bei Überschreiten der Immissionsrichtwerte wieder um 22 Uhr oder 23 Uhr schließen müssen“. Wie hoch diese Werte maximal sein dürfen, steht laut Stadt in der jeweiligen Erlaubnis der Gaststätte. „Die Gastronomie wurde durch die Corona-Pandemie besonders belastet und vor große Herausforderungen gestellt. Nach Wochen der Schließung möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Branche möglichst schnell wieder erholt“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Mike Oehlmann, Fraktionsvorsitzender der Speyerer FDP, begrüßt laut einer Pressemitteilung, „dass sich die Stadtspitze – wenn auch spät – nun zu dieser Maßnahme hat durchringen können“. Er habe bereits 2020 eine Änderung der Sperrzeiten ins Gespräch gebracht, sich in diesem Jahr aber eine Ausweitung auf „mehr als nur zwei Tage“ erhofft.