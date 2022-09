Eine halbseitige Sperrung in der Wormser Straße wird ab kommende Woche für Einschränkungen an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung führen. Wie die Stadt mitteilt, wird der Abschnitt zwischen dem Hirschgraben und der Siegbertstraße ab Montag, 12. September, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. November, für den Durchgangsverkehr halbseitig gesperrt. Ursache: Fernwärmeausbau. Es werde eine Einbahnstraße in Richtung Norden eingerichtet. Verkehr aus Nord und West werde über Bahnhofstraße sowie Hirschgraben umgeleitet.

Kanalsanierungen sind laut Stadt die Ursache für eine andere Sperrung, die kommende Woche beginnt: Betroffen ist die Abfahrt von der B39 in die Paul-Egell-Straße von Mittwoch, 20 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 6 Uhr. „Eine Umleitung über die Landauer Straße wird eingerichtet“, so die Stadt. Sie informiert zudem über eine Sperrung der Lina-Sommer-Straße zwischen der Kreuzung Mühlweg und der Iggelheimer Straße aufgrund von Leitungsarbeiten zwischen 12. September und 25. November. Näheres bei der Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 06232 14-2938.