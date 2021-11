Seit Dienstagmorgen ist es soweit: Der Bereich der Oberen Langgasse zwischen der Bahnhofstraße und der Zufahrt zum Parkplatz der VR Bank ist für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Ursache sind parallele Bauarbeiten der Bank und gegenüber des Siedlungswerks (GSW) am „Seppelskasten“. Die Beobachtungen der Polizei vom ersten Tag könnten ein Vorgeschmack darauf sein, was in den nächsten acht Monaten auf den Durchgangsverkehr zukommt: „In der Dudenhofer Straße und in der Schützenstraße staut es sich jetzt noch ein Stück weiter zurück.“ Mit der Absperrung werden nun auch dem GSW Abrissarbeiten von dieser Seite des früheren Bistumshauses St. Josef möglich. Sie werden laut Geschäftsführer Christian Rohatyn in den kommenden Tagen voraussichtlich zunächst mit der Demontage der Fenster zu sehen sein.