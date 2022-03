In nördlicher Fahrtrichtung ist die löchrige B9-Fahrbahn bei Speyer seit vorigem Wochenende repariert. Am Freitag, 1. April, hätte – mit einer Sperrung über das Wochenende – die südliche Fahrtrichtung an die Reihe kommen sollen. Diese Maßnahme wird nun um eine Woche verschoben, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Grund seien die schlechten Wetterprognosen. Der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen in Fahrtrichtung Süden wird nun vom Freitag, 8. April, 20 Uhr, bis zum Montag, 11. April, morgens um 5 Uhr, für Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr werde in diesem Zeitraum zwischen den Autobahnkreuzen Speyer und Hockenheim über die A61 und die B39 umgeleitet. Das Land informiert unter www.verkehr.rlp.de und bittet um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen.