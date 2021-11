Die Baustelle auf der B39 bei Speyer wird laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) in der kommenden Woche umgebaut. Seit 25. Oktober ist durch dort stattfindende Kanalarbeiten der Verkehr in Richtung Rheinbrücke beeinträchtigt, ab nächste Woche wird die andere Fahrtrichtung betroffen sein: Der Verkehr kann dann laut LBM nur in Richtung Baden-Württemberg fließen – laut Ankündigung ab Donnerstag auch über eine geöffnete Rheinbrücke. Werktags von 8.30 Uhr bis 16 Uhr einseitig gesperrt wird demnach ab Montag die Bundesstraße 39 im Bereich Speyer zwischen der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang und der Abfahrt Speyer Süd. Die Umleitung führt laut LBM über die Paul-Egell-Straße, in der für diese Zeit ein Parkverbot gilt, zur Landauer Straße und von dort zurück auf die Bundesstraße. Dem Schwerlastverkehr rät der LBM dazu, auch nach der Freigabe der Salierbrücke weiter die Autobahnbrücke der A61 zu nutzen. Nachts und am Wochenende ist die B39 in Gänze für den Verkehr freigegeben. Die Kanalarbeiten sollen laut LBM in diesem Abschnitt bis Jahresende abgeschlossen sein und im kommenden Jahr auf der B39 zwischen Geinsheim und B9 weitergehen. Gesamtkosten laut LBM: rund eine Million Euro.