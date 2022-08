Auf große Resonanz ist die Kampagne „Gut für hier. Gut fürs Wir“ von Discounter Aldi Süd gestoßen. In jeder Filiale konnten lokale Vereine und Initiativen um Spendengelder konkurrieren und von Einkäufern unterstützt werden.

Das Projekt „Silbertaler – Altersarmut lindern“ der Speyerer „Beyond Unisus“-Stiftung freut sich über eine Spende von 1500 Euro. Die Stiftung hat das Projekt bei der Spendenkampagne „Gut für hier. Gut fürs Wir“ von Aldi Süd angemeldet und den ersten Platz belegt, wie Projektleiterin Doris Walch berichtet. „Silbertaler“ setzt sich für von Altersarmut betroffene Senioren im Speyerer Raum ein und macht unter anderem Bewohnern von Seniorenheimen an Weihnachten und Ostern eine kleine Freude. In Zukunft möchte sich „Silbertaler“ aber auch verstärkt um Senioren, die noch zu Hause leben, kümmern.

Bei der Aktion des Discounters konnten sich kleine gemeinnützige Vereine und lokale Projekte bewerben. Sie wurden dann einer möglichst Wohnort-nahen Aldi-Süd-Filiale zugeordnet. Nicht immer war das aber die nächstgelegene Filiale. „Silbertaler“ war genauso wie die Fußballjugend des FV Hanhofen bei der Filiale Eisenberg gemeldet. Im Aktionszeitraum vom 23. Mai bis 3. Juli bekamen Aldi-Kunden pro 20 Euro Einkaufswert in allen Aldi-Süd-Filialen einen Stimmzettel, mit dem sie einem beliebigen Projekt, nicht nur dem ihrer Filiale, eine Stimme geben konnten. Am Ende vergab jede Filiale 3000 Euro Spenden: 1500 für den Erstplatzierten, 1000 Euro für Platz zwei und 500 Euro für den dritten Platz.

Hilfe für Theaterprojekt

Silbertaler hat mit 1106 Stimmen den ersten Platz belegt. Mit nur zwei Stimmen weniger lag das „Mitmach-Theater-Festival“ aus Carlsberg auf Platz zwei. „Zwei Stimmen hin oder her, gefühlt ist es eigentlich ein geteilter erster Platz“, meint Doris Walch. Deshalb habe sich die Beyond Unisus entschieden, 250 Euro an das Kinder- und Jugendtheater Speyer zu spenden, das eine enge Verbindung zum „Mitmach-Theater-Festival“ halte. Die Fußballjugend des FV Hanhofen hat bei der Filiale Eisenberg mit 130 Stimmen den dritten Platz belegt.

Die Gewinner der Speyerer Aldi-Filiale in der Iggelheimer Straße zugeordneten Projekte sind: „Gesunde Ernährung in der Kita“ vom Förderverein Kita Regenbogen Speyer (1. Platz), „Neue T-Shirts für die Lebenshilfe“ von der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt (2.) und „Anschaffung eines Treppensteigers“ für die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Speyer (3.). Die Sieger der Projekte, die für die Aldi-Filiale in der Tullastraße gemeldet wurden, sind: „Kiwanis spendet Schulranzen und Schulmaterial“ vom Speyerer Kiwanis-Club Speyer (1.), „Aktivitäten für Herzkinder-Familien“ der Regionalgruppe Speyer von Herzkinder Rhein-Neckar (2.) und „Aus alt mach’ anders – Kreative Upcycling-Ideen“ des Therapieverbunds Ludwigsmühle (3.).

Natur punktet in Hanhofen

In der Hanhofener Filiale haben gewonnen: „Vogelnistkästen für Familien und alle, die am Naturschutz Interesse haben“ vom Natur- und Vogelschutzverein Harthausen (1.), das „Café Ukraine“ des Kinderschutzbunds Speyer (2.) und „Neugestaltung Wohnzimmer“ des Jugendhilfe-Trägers JES gGmbH Lingenfeld (3.).