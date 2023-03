Organisatorin Julianna Schilling ist mit ihrer Spendengala für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien mehr als zufrieden. Auch zwei Tage danach kommen immer noch Spenden.

Brechend voll sei die Turnhalle des Edith-Stein-Gymnasiums (ESG) am Mittwochabend gewesen. „Es war phänomenal“, schwärmt Organisatorin Schilling über die Spendengala. Gut 5600 Euro seien an dem Abend für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt worden. Tendenz steigend. Noch immer kämen Spenden herein.

Die stammten nun nicht mehr von den Besuchern des Abends, sondern von Privatpersonen, die es am Mittwoch nicht ins ESG geschafft haben, oder von einer Spendenkasse im Sekretariat. In den Schulpausen würden noch letzte Reste vom Spendenbasar verkauft, auch so kommt noch etwas Geld nach. Die Einnahmen fließen nun laut Schilling an zwei Nicht-Regierungs-Hilfsorganisation aus der Türkei und aus Syrien.

„Volle Girl-Power“

Eine neue Spendenaktion ist für Schilling denkbar, aber noch nicht konkret in Planung. Am ESG wolle man an einer festen Tanzveranstaltung zum Weltfrauentag am 8. März festhalten. „Das war die volle Girl-Power“, lobt Schilling ihre Schülerinnen nach dem Gala-Abend.