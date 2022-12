Zum fünften Mal steht ein Weihnachtsbaum im Foyer der Postgalerie. Bereits zu Beginn der Spendenstern-Aktion für das Frauenhaus am Mittwochabend war die Kunsttanne von Sternen übersät. In der Stadtbücherei ist die diesjährige „Sternpflücker“-Gutscheinaktion für Besucher der „Mahlzeit“ angelaufen.

Goldene Spendensterne im Wert zwischen zwei und 1000 Euro schmücken den Christbaum bereits. Frauenhaus-Leiterin Silvia Bürger berichtete von dringend benötigtem Geld für pädagogische Krisenberatung sowie für eine bedarfsgerechte und kinderorientierte Innenausstattung des neuen Frauenhauses. Voraussichtlich könne es 2023 bezogen werden, sagte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). Das Projekt stehe kurz vor dem Abschluss. „Das neue Haus ist größer und teilweise barrierefrei“, betonte Kabs. Sie berichtete von Gewalt, von der auch in Speyer zahlreiche Frauen und Kinder betroffen seien und hob zwei besonders dramatische Fälle der vergangenen Wochen hervor: „Eine Frau musste sterben, die andere wurde schwer verletzt.“

Sie sei beeindruckt von der Solidarität der Stadtspitze, des Stadtrats und der Bevölkerung mit Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sagte Frauenhaus-Leiterin Bürger. „Der Bedarf an Zuflucht ist leider sehr groß“, wies sie auf 350 Frauenhäuser in Deutschland hin, von denen jedes voll belegt sei, „auch das Speyerer Frauenhaus.“ Sie befürchte, dass auch das neue Haus sofort wieder ausgebucht sei.

Beratungsbedarf für Frauen wird immer höher

Mit den Spendensternen könnten Frauen und Kinder in ein gewaltfreies Leben begleitet, der Aufenthalt könnte ihnen so angenehm wie möglich gestaltet werden, beschrieb Bürger, wie die Spenden verwendet werden sollen. Ein großes Anliegen des fünfköpfigen Teams und des dreiköpfigen Vorstands sei der Auf- und Ausbau einer Fachberatungsstelle, sagte Bürger und verwies auf den hohen und stetig steigenden Beratungsbedarf.

Sternenspenden können auf das Konto des Frauenhauses eingezahlt werden. Daraufhin wird ein Stern mit dem Namen des Spenders und dem Betrag an den Weihnachtsbaum in der Postgalerie gehängt. Die Aktion endet am 4. Januar.

Die Aktion „Sternpflücker“ hingegen bietet Bedürftigen jeweils einen 30-Euro-Gutschein, den sie während der Öffnungszeiten vom Weihnachtsbaum in der Stadtbibliothek pflücken und in Speyerer Lebensmittel- oder Drogeriemärkten einlösen können. Das Projekt „Mahlzeit“ der protestantischen Gesamtkirchengemeinde ermöglicht darüber hinaus Bedürftigen seit 14 Jahren viermal wöchentlich warme Mittagessen in Gemeinschaft mit anderen. „Sternpflücker“ soll dazu beitragen, dass auch Einsame und Arme an der Weihnachtsfreude teilhaben können. Die Gutscheine werden den Mahlzeit-Gästen laut Dekan Markus Jäckle bei einem weihnachtlichen Festmahl überreicht.

Spendenkonto

Sternenspenden: Konto Frauenhaus Speyer, IBAN: DE28 5455 0010 0000 0053 22 bei der Sparkasse Vorderpfalz unter dem Stichwort „Spendenstern“ und dem Zusatz „Ausstattung“ beziehungsweise „pädagogische Krisenarbeit“.