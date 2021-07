Schlemmen und Gutes tun können beim Hoffest der Sinne am Freitag, 23. Juli, in der Großen Gailergasse 1a kombiniert werden. Küchenkünstler Stefan Walch und Unterstützer laden zum genießerischen Rundgang ein. Von jedem Burger, den Walch verkauft, gehen 2 Euro an die Opfer der aktuellen Flutkatastrophe. 1270 Euro sind bis gestern bereits zusammengekommen.

Walch rief anlässlich seines 56. Geburtstages am Dienstag zur Mithilfe auf. Abgesehen von den Zuwendungen zum Jubelfest hat der Speyerer weitere 300 Euro direkt gesammelt.

Große Weinprobe geplant

„Im ,Hof der Sinne’ sollen morgen vier Spendenboxen aufgestellt werden“, berichtet Walch. Absprachen, inwiefern die gastronomischen Kollegen ebenfalls unterstützen können, liefen am Donnerstag noch. Eine Anfrage hat Walch bereits: „Wein Küwe hat die Idee, eine große Weinprobe im Hof der Sinne zu machen, bei der der Erlös zu 100 Prozent an die Flutopfer in Mayschoß gehen soll.“ Am Hoffest beteiligen sich neben Walchs Kochstudio Gewölbekeller und der Speyerer Fleischboutique das Koza, das Küwe, das Weingut Mussler und Dario Tolones „It’s Gelato“. Der Hof der Sinne ist von 18 bis 23 Uhr geöffnet.