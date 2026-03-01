Nach dem RHEINPFALZ-Bericht über die schwerkranke Speyererin Sarah Beckerle (25) sind viele Spenden eingegangen. Patrick Seiler hat ihre Mutter Anetta Beckerle dazu befragt.

Frau Beckerle, Sarah und Sie hatten berichtet, wie dringend Sie ein neues behindertengerechtes Auto bräuchten. Ist inzwischen absehbar, ob das klappt?

Ja. Ich kann es kaum in Worte fassen, was es für uns bedeutet, dass unser Traum von einem größeren Auto schon nach vier Wochen erfüllt worden ist. Schon am ersten Tag nach Erscheinen des Artikels gingen 39 Spenden auf dem Treuhandkonto ein, das ich für diesen Zweck eingerichtet habe. Viele weitere folgten. Mit so viel Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Solidarität habe ich nicht gerechnet.

Was heißt das konkret für Sie und Ihre Tochter?

Wir werden bald nicht mehr auf die Fahrten in meinem alten Auto angewiesen sein, in dem Sarah nicht optimal sitzen kann und ein erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen hat. Es ist inzwischen genug Geld eingegangen, damit ich einen roten VW Caddy Basis für 30.990 Euro kaufen kann. Es handelt sich um einen ein Jahr alten Gebrauchtwagen. Es war sehr schwierig, das passende Modell zu finden, das sich für einen Umbau als Behindertenfahrzeug eignet. Nach langer Suche haben wir es in Stuttgart entdeckt. Wir sind gleich am nächsten Tag dorthin gefahren, um das Fahrzeug persönlich sehen und den Kofferraum mit dem Rollstuhl ausprobieren zu können. Gott sei Dank hat alles gepasst. Ich habe noch am selben Tag den Kaufvertrag unterschrieben.

Können Sie den neuen Wagen schon nutzen?

So einfach ist das leider nicht. Als Sarah das Auto das erste Mal gesehen hat, hat sie gesagt: „Es ist schön und rot wie mein Rollstuhl. Aber wie komme ich rein? Es ist zu hoch für mich.“ Ich habe ihr erklärt, dass das Auto für sie so umgebaut wird, wie sie es braucht: mit einen Schwenksitz für Sarah als Beifahrerin. Im Kofferraum werden ein Rollstuhl-Lifter und gewölbte Lochschienen für die Sauerstoffflasche eingebaut. In den kommenden Tagen wird das Auto nach Speyer überführt, danach kommt es zum Umbau zu einer Fachfirma in Meckesheim. Bis alle Teile geliefert und eingebaut sind, wird es auch nochmals vier bis fünf Wochen dauern.

Sie leben von Grundsicherung und Pflegegeld. Können Sie das gesamte Projekt durch Spenden finanzieren?

Ganz überwiegend. Es fehlt nicht mehr viel Geld für den Umbau, und dafür haben wir schon einen Teil über die Deutsche Kinderkrebsnachsorge Stiftung zugesagt bekommen. Auch die IBF Speyer und der Lions Club Palatina haben Unterstützung versprochen. Deshalb werden wir in den nächsten Tagen die Spendenaktion abschließen.

Was wissen Sie über die Spender?

Es sind viele, viele Privatleute darunter, die die RHEINPFALZ gelesen haben, aber auch Institutionen wie die VinoPhilanthropen, ein Weingut, die Helga und Jürgen Creutzmann Stiftung aus Dudenhofen, die Paul Neumann Stiftung aus Römerberg oder die Rudolf Wittmer Stiftung aus Neustadt. Die Freundeskreise Speyer-Ravenna und Speyer-Gniezno haben schon in der ersten Woche Spendenaktionen unter ihren Mitgliedern organisiert. Ganz besonders war auch die Hilfe einer Bekannten aus Wardenburg in Norddeutschland, die innerhalb von drei Wochen 20 Kuchen gebacken und anlässlich des Valentinstags verkauft hat, um Geld für unser Traumauto spenden zu können.

Klingt rührend …

Ja, es ist so schön, zu spüren, wie die Menschen zusammenhalten und sich engagieren. Das Ergebnis macht Sarah und mir das Leben wirklich leichter. Ich habe ein Motto, das heißt: „Versuche so zu leben und mit anderen Menschen so umzugehen, dass du es nicht bereuen musst – das macht das Leben leichter.“ Es ist tröstlich zu sehen, dass ich damit nicht alleine bin.

Zur Person

Anetta Beckerle (53), ist vor 32 Jahren aus Polen nach Deutschland gekommen. Die gelernte Hotelkauffrau kann in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten, weil sie in Vollzeit ihre schwerkranke Tochter Sarah pflegt. Ab und zu bietet sie Stadtführungen in Speyer an und bekommt dann in der Betreuung wie auch jetzt bei der Suche nach einem behindertengerechten Auto Hilfe vom befreundeten Ehepaar Grazyna und Siegbert Brand.