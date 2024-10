Die „Initiative Rafael – Pflege von Sternenkindergräbern in Speyer“ freut sich über eine Spende für ihre Arbeit. Es handelt sich um den Erlös des Rübenlichterfests der Frauengruppe Black & Beautiful vom Wochenende.

Die der Speyerer CDU nahestehende Frauengruppe hat bei einem Herbstfest Kürbisschnitzen angeboten und „dank des großen Engagements der Teilnehmenden und der großzügigen Spendenbereitschaft“, wie es in ihrer Mitteilung heißt, 400 Euro Spenden gesammelt. Diese seien noch am selben Tag an Doris Bubbel von der Sternenkindergräber-Initiative übergeben worden.

Die Ehrenamtler widmen sich auf dem Speyerer Friedhof der würdevollen Pflege und Gestaltung der Gräber von Kindern, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. So werde ein Ort des Gedenkens und Trostes für die betroffenen Familien geschaffen. Black & Beautiful kündigt wegen der positiven Resonanz schon jetzt an, das Rübenlichterfest auch im kommenden Jahr wieder anbieten zu wollen.