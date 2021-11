In Speyer wurde am Montag über eine Schließung des Weihnachtsmarkts spekuliert. Neustadt hatte das für seinen Markt wegen hoher Inzidenzen für Dienstag angekündigt. In Speyer hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) vorige Woche einen Übergang von einer 3G- auf eine 2G-Regelung und weitere Maßnahmen angekündigt. Dass eine Schließung geplant ist, hat die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage nicht bestätigt. „Wir sind am Klären“, so Seilers Referentin Jennifer Braun auf Anfrage. Die Entscheidung werde am Dienstag im Verwaltungsstab fallen. Vorher sei noch nichts spruchreif. Bisweilen bleibt der Markt täglich bis 18 Uhr geöffnet; am Freitag waren die Öffnungszeiten verkürzt worden.