Wird der frühere Speyerer Generalvikar Franz Jung neuer Bischof in Bamberg? Darüber wird in Bayern spekuliert. Der katholische Geistliche, der aus Ludwigshafen stammt, ist 2018 in Würzburg zum Bischof geweiht worden und aus Speyer nach Oberfranken gewechselt. Das Erzbistum Bamberg ist als Sitz einer Kirchenprovinz den Bistümern Speyer, Eichstätt und Würzburg übergeordnet. Der bisherige Erzbischof Ludwig Schick ist nach 20 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet worden. Über seine Nachfolge entscheidet der Vatikan. Als aussichtsreichste Kandidaten werden laut „Main-Post“ und „Süddeutsche Zeitung“ der 56-jährige Jung sowie Stefan Oster, Bischof in Passau, gehandelt. Der Bamberger Bischof übernimmt auch in Speyer zentrale Aufgaben, unter anderem bei der Einhaltung des Kirchenrechts und bei Bischofsweihen. Jung selbst kommentierte die Spekulationen bislang nicht öffentlich. Eine Entscheidung kann sich noch hinziehen.