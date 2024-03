Die SPD sieht Handlungsbedarf am Bahnübergang in der Schützenstraße. Sie fordert, dass Stadt und Bahn gemeinsam eine Machbarkeitsstudie erstellen. Geprüft werden sollten Realisierungschancen und Kosten erstens einer Unterführung und zweitens einer Fuß- und Radbrücke über die Bahngleise. Die sozialdemokratische Fraktion hat diese Bitte als Prüfantrag für die Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 14. März (17 Uhr), formuliert. Lärm und lange Schließzeiten sorgten für eine „erschreckende Situation, die so nicht länger tragbar ist“. Bei einer Bürgerversammlung der Stadt mit Bahn-Vertretern vor wenigen Wochen sei der Unmut vor allem der Anwohner sehr deutlich geworden.

Prüfungen für eine Bahnunterführung in der Schützenstraße hatte es schon in den 1970er-Jahren gegeben. Damals waren sie vor allem wegen der zu erwartenden Kosten zu den Akten gelegt, danach nur noch selten eingefordert worden.