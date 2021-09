Die SPD hatte es schon länger angekündigt. Jetzt bemüht sich ihre Stadtratsfraktion um die Ehrenbürgerwürde für ihr langjähriges Vorstands- und Ratsmitglied Margarete Boiselle-Vogler (99). In der Ältestenratssitzung des Rats am 21. September soll erstmals darüber beraten werden. Fraktionschef Walter Feiniler will im Vorfeld Kontakt zu den anderen Fraktionen aufnehmen. Boiselle-Vogler war von 1964 bis 2014 Stadtratsmitglied. Sie wird im Juni 2022 100 Jahre alt. In Speyer wäre es die erste Verleihung der Ehrenbürgerwürde seit 2009, als Luise Herklotz (SPD) geehrt wurde.