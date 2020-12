Die rheinland-pfälzische SPD hat den Speyerer Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 auf den nicht mehr aussichtsreichen Platz 45 der Landesliste gewählt. Damit müsste der 52-Jährige das Direktmandat holen, um erneut in den Landtag einziehen zu können. Dem Parlament gehörte der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion von 2014 bis 2016 an, aber danach verpasste er den Wiedereinzug. Am Rand des Parteitags zeigte er sich zuversichtlich: Die SPD in Speyer habe mit der Oberbürgermeisterwahl gezeigt, dass sie wieder Wahlen gewinnen könne. Immerhin votierten 93 Prozent der Delegierten am Samstag für ihn.