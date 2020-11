Die SPD und die Jusos im Stadtverband Speyer reaktivieren wegen des Teil-Lockdowns den Lieferdienst für Lebensmittel für die Speyerer wieder, die laut Robert-Koch-Institut Teil der Risikogruppe sind sowie sich in Quarantäne befinden. Das hat der Juso-Vorsitzende und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Speyer-West und Erlich, Noah H. Claus, mitgeteilt.

Claus zeichnet für die Organisation des Angebots verantwortlich. Es sei in diesen besonderen Zeiten wichtig, ein Zeichen für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu setzen. „Speyer hält zusammen , das war und ist das gebotene Motto in dieser Zeit“, so Claus.

Der Lieferdienst ist unter der Handynummer 0176 270 642 86 oder der E-Mail-Adresse noah.claus@spd-speyer.de erreichbar. Weitere Schritte werden den Hilfesuchenden sowie den Helfern über das Handy oder per E-Mail erklärt. Interessierte Helfer könnten sich unter den genannten Kontaktdaten melden. Jede Unterstützung sei willkommen, appelliert der Organisator.