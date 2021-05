Dass im Wahlkampf auch mal Plakate beschädigt werden, kommt für einen langjährigen Politiker wie den Speyerer SPD-Landtagskandidaten Walter Feiniler nicht überraschend. In diesem Jahr nehme es aber überhand, sagt er. Außerdem habe ihn ein Drohanruf schwer getroffen.

Walter Feiniler hat am Montag eine Anzeige wegen der Beschädigung von Großflächenplakaten bei der Polizeiinspektion Speyer gestellt – nicht die erste im Vorfeld des Urnengangs am 14. März. Auch sein CDU-Konkurrent Michael Wagner war schon betroffen (wir berichteten). „Es ist in diesem Jahr wesentlich mehr als früher“, sagt Feiniler über die Vorfälle. Zuletzt sei in der Nacht auf Sonntag eine Werbeanlage vom Rauschenden Wasser zur Grünanlage am Woogbach geschleift und dort hinterlassen worden. Sachschaden: rund 750 Euro. In der Friedrich-Ebert-Straße hätten Unbekannte eine ganze Reihe kleinerer Plakate abgeräumt und in den Woogbach geworfen, ergänzt er.

Feiniler sieht gezielte Attacken gegen seine Person

, zumal er vor einigen Wochen schon einen beleidigenden anonymen Brief erhalten hatte und nun Opfer eines Drohanrufs geworden sei: Montagnacht, 1.30 Uhr, habe sein heimischer Festnetzanschluss geläutet. „Mit verzerrter Stimme wurde mir gedroht: ,Wir erwischen dich!’“, berichtet der 52-jährige Politiker, der im Hauptberuf als Regionalgeschäftsführer seiner Partei arbeitet und nun – wie schon von 2014 bis 2016 – wieder in den Landtag einziehen will.

Ermittler eingeschaltet

Die Drohung sei auf seinem Anrufbeantworter gespeichert, er stelle sie den Ermittlern zur Verfügung, so Feiniler, der eine Hinzunahme des „Staatsschutzes“ anregt. „Das Ausmaß der Angriffe gegen mich nimmt damit neue Dimensionen an“, sagt er über den Anruf. Es werde offenbar versucht, ihn einzuschüchtern. Der SPD-Landesverband habe ihm mitgeteilt, außer in Speyer derzeit nur noch in einem Wormser Wahlkreis mit solchen Problemen zu kämpfen zu haben.

Die Polizeiinspektion Speyer bestätigt den Eingang der Anzeigen, kann aber noch keine Ermittlungsergebnisse mitteilen, so Sprecher Timo Ott auf Anfrage. Es gebe keine Hinweise. Alle Delikte im Zusammenhang mit der Wahl seien bei einem Sachbearbeiter zusammengezogen worden, um effektiver ermitteln zu können.