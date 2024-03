Sawsan Chebli (45), frühere Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement des Landes Berlin, gehört zu den bekanntesten SPD-Politikerinnen. Sie ist in den Medien sehr präsent – und kommt jetzt nach Speyer: Am Mittwoch, 27. März, referiert sie auf Einladung des Landes- und Stadtverbands ihrer Partei zum Thema „Hass und Hetze im Netz“. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der „Industriehof-Schenke“, Franz-Kirrmeier-Straße 19, und findet unter Beteiligung des Vereins „Ich bin hier“ statt.