Kritik an der CDU äußert die SPD-Stadtratsfraktion. Anlass ist die Äußerung der Christdemokraten, sie seien nur bereit über einen Verzicht auf Bebauung der „Kurzen Wingertsgewann“ in Speyer-Nord zu verzichten, wenn die Stadt Alternativen aufzeigt oder den zurückgegangenen Bedarf an Wohnungen belegt. „Wer bestimmt eigentlich den Diskurs über solch ein Thema? Nur die CDU-Fraktion oder gesamte gewählte Stadtrat?“, so die SPD-Verantwortlichen Walter Feiniler und Philipp Brandenburger in einer Stellungnahme. Die SPD sei bereit, auf die Bebauung zu verzichten, sofern das die Akzeptanz des damit verbundenen „Pionier-Quartiers“ erhöhe und dem Klimaschutz diene.