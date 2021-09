Die SPD verschärft in der Debatte um den Busverkehr durch die Maximilianstraße den Ton. Die Beschlüsse von Bau- und Verkehrsausschuss am Dienstagabend seien „in hohem Maße unseriös“, so die Fraktion in einer Stellungnahme. Sie warnt, der „insbesondere von der CDU-Fraktion herbeigeführte Beschluss, dem die Vertreterinnen und Vertreter der Grünen in der Abstimmung eher unentschlossen folgten, kann zum ineffektiven Millionengrab werden“. Es geht der Mehrheit darum, dass mit dem Argument, den Vogelgesang besser anzubinden und auf der Maximilianstraße zu kleineren Bussen zurückzukehren, eine zusätzliche Buslinie empfohlen wird. Die SPD sei anderer Ansicht, weil sie sich auf die Expertise des beauftragten Fachbüros eingelassen habe. Sie trage dessen Ansatz, die bestehenden Linien zu verdichten, mit. Die Fahrgastzahlen müssten dabei ständig überprüft werden. Dies sei besser, als von vornherein Mehrkosten im Millionenbereich für einen ungewissen Nutzen freizugeben.