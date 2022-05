Der SPD-Ortsverein Speyer-Nord hat sich nach monatelanger Vakanz an der Vorstandsspitze neu aufgestellt.

Martina Müller ist bei einer Mitgliederversammlung im Siedlergemeinschaftshaus zur neuen Vorsitzenden des Ortsvereins gewählt worden. „Seit 1983 ist sie Mitglied der SPD und seit 30 Jahren lebt die aus Hamburg stammende Müller in Speyer“, teilt die Partei mit. „Sie will den Blick nach vorne richten.“ Hintergrund ist, dass der Ortsverein zuletzt unter dem Rücktritt des im Februar 2020 gewählten Vorsitzenden Michael Krause gelitten hatte. Sein Vorgänger Wilfried Müller hatte die Partei verlassen. Die beiden Stellvertreter sind laut SPD krankheitsbedingt ausgefallen.

Es gelte nun, „den Ortsverein so aufzustellen, dass in Zukunft wieder eine gute politische Arbeit für unseren Stadtteil möglich ist“, so die Mitteilung. SPD-Stadtverbandsvorsitzender Walter Feiniler erinnerte daran, dass die Ansiedlung von Rewe und Thomas Phillips an der Schifferstadter Straße auf eine SPD-Initiative zurückgehe. Eng begleitet werden sollten nun die Pläne für eine Neugestaltung des Heinrich-Lang-Platzes.

Neuwahlen



Vorsitzende: Martina Müller; Stellvertreter: Dieter Seifert, Sascha Oppinger; Kassiererin: Manuela Flörchinger; Schriftführer: Andreas Flörchinger; Beisitzer: Merve Aydin, Rita Hagel, Maike Hinderberger, Erich Hagel, Markus Müller; Kassenprüfer: Carina Hinderberger, Hans Hinderberger.