Die SPD-Stadtratsfraktion hat den Entwurf einer Resolution eingereicht, den sie in der Ratssitzung am 4. Februar gerne mit Rückhalt der anderen Fraktionen beschließen würde: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) soll Gespräche mit dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), aufnehmen, „um zumindest eine Außenstelle des Gesundheitsamts in Speyer“ zu installieren, das auch für den südlichen Rhein-Pfalz-Kreis zuständig sein solle.

Seit rund 15 Jahren sitzt das für Speyer, Ludwigshafen, Frankenthal und den Kreis zuständige Kreisgesundheitsamt nur noch in Ludwigshafen, was sich laut SPD in der Pandemie nicht bewährt hat. Die Wege seien zu lang, das Zuständigkeitsgebiet zu groß, die Kommunikation mit der Stadtverwaltung nicht optimal gewesen. Die SPD unterstütze die Forderung der OB nach einem eigenen Gesundheitsamt für Speyer, so Fraktionsvorsitzender Walter Feiniler. Auch die technische und medizinische Ausstattung der Behörde müsse verbessert werden, heißt es im Resolutionsentwurf. Seiler solle deshalb auch mit der Landesregierung sprechen, um für neue gesetzliche Grundlagen zu werben.