Mannheim hat 2018 den Auftakt gemacht, seither haben viele Städte den Posten des „Nachtbürgermeisters“ geschaffen und besetzt. Nach dem Willen der SPD im Stadtrat soll jetzt auch Speyer folgen.

Speyers ehrenamtlicher Nachtbürgermeister könnte eine vermittelnde Position zwischen Gastronomie, Veranstaltern, Kulturschaffenden, Anwohnern, Politik, Verwaltung sowie beauftragten Sicherheitsdiensten einnehmen. Das steht in einem Prüfantrag, den die Sozialdemokraten für die Stadtratssitzung am Donnerstag, 27. April (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), eingereicht haben. Die Person solle mögliche Konflikte verhindern oder abmildern und für die Akteure ansprechbar sein.

Auch wenn Speyer mit 51.000 Einwohnern kleiner ist als andere Städte mit Nachtbürgermeister – in der Region zum Beispiel auch Heidelberg oder Mainz –, sieht die SPD Bedarf: Sie verweist auf viele Feste, Märkte und Veranstaltungen in der „Kulturstadt“, zu denen Nachtleben in weiteren Bereichen komme. „Das Nachtleben hat allerdings auch ambivalente Aspekte wie Lautstärke, Verschmutzung, Ordnung, Sicherheit bis hin zu illegalem Treiben“, begründet Fraktionschef Philipp Brandenburger den Vorstoß.

Wenn die Mehrheit im Stadtrat zustimmt, soll die Stadtverwaltung ein Konzept erarbeiten, in dem auch das Budget und die Einbindung in die städtischen Strukturen thematisiert werden. Gastronomie, Hotelgewerbe, Politik und Kulturschaffende sollten in diesen Prozess ebenso wie die Erfahrungen anderer Städte einbezogen werden.