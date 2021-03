Zwei Initiativen der SPD-Fraktion stehen in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 11. März, 17 Uhr, zur Debatte.

Ein Antrag betrifft die Einrichtung eines „Trauercafés“ am Rand des Friedhofs am Alten Postweg: Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob das gastronomische Angebot dort verändert und der Außenbereich umgestaltet und „zum Friedhof geöffnet“ werden kann. Den Zustand des bisherigen Kiosks „Brotzeitstübl“ bezeichnet die SPD in ihrem Antrag als „desolat“. Wie berichtet, hatte auch dessen bisheriger Betreiber Interesse an einem Ausbau geäußert. Ein „Trauercafé“ würde zu den Plänen der „AG Friedhof“ passen, das Gelände aufzuwerten, so Fraktionschef Walter Feiniler und Stadträtin Martina Queisser.

Der zweite Prüfantrag betrifft eine Bewerbung für Speyer-Nord beim Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“. In diesem stünden 200 Millionen Euro Bundesmittel bereit. In Speyer-Nord könnte eine Förderung für soziale Angebote im „Waldviertel“, aber auch für eine Aufwertung des Gebiets rechts der Spaldinger Straße genutzt werden. Im Antrag sind als Vorschlag die Umgestaltung des Heinrich-Lang-Platzes und „ein Café als Begegnungsstätte für Jung und Alt“ genannt.

Übertragung im Internet

Weitere Themen der Ratssitzung sind unter anderem Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen, der FDP-Antrag für ein Innenstadt-Bündnis und Änderungen bei der Wahlwerbung. Auch die Neubauprojekte für die Feuerwehr sollen vorangetrieben werden. Die digitale Sitzung wird im Gremienkanal der Stadt bei Youtube übertragen.