Stefanie Seiler bietet „Wohnzimmer-Dialoge mit der Oberbürgermeisterin“ an. Das teilt die SPD Speyer mit, die die Amtsinhaberin als Kandidatin für die Neuwahl am 6. September nominiert hat. Unter Seilers Kampagnenadresse seiler26@stefanieseiler.de können sich demnach Bürger melden, die Seiler zu sich nach Hause einladen möchten. Dann könne die Besucherin „mit Freundinnen und Freunden, der Familie, Nachbarinnen und Nachbarn oder weiteren Interessierten“ ins Gespräch kommen.