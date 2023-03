Die Stadt soll Subventionsmöglichkeiten des ÖPNV-Ticketsystems prüfen. Dafür hat sich der Verkehrsausschuss ausgesprochen, der damit einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion folgt. Die Partei hatte den Antrag auch mit einer zu erwartenden höheren Auslastung des ÖPNV begründet, da dieser durch Maßnahmen wie die Umstrukturierung des Postplatzes gefördert werde. Nach Heidelberger Vorbild könnten Bezieher von Sozialleistungen und Senioren ab 60 für jährlich 365 Euro die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Für die Einführung eines komplett kostenfreien Nahverkehrs in Speyer müsse der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ein Angebot vorlegen.

Nicht alle Tarife könnten in Speyer angewendet werden, etwa der von der SPD ins Spiel gebrachte Kurzstrecken-Tarif für Fahrten mit bis zu vier Haltestellen. Der sei für Speyer nicht vorgesehen, heißt es von der Stadt. Ein möglicher geförderter lokaler Ortstarif kostet erwachsene Nutzer demnach einen Euro pro Fahrt, Kinder 70 Cent. Finanzielle Vorteile für Ehrenamtskarten-Inhaber gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung nicht. Grundsätzlich solle die Einführung des bundesweit gültigen 49-Euro-Deutschland-Tickets für Nahverkehrs- und Regionalzüge, Stadtbusse, Straßen- und U-Bahnen am 1. Mai abgewartet werden, empfiehlt die Stadt. Laut der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) schließt das 49-Euro-Ticket weitere lokale Förderungen nicht aus. Der Stadtrat beschließt darüber in seiner kommenden Sitzung.