Die Speyerer FDP hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) für ihre Vorbereitung des bisher nicht genehmigten Verkehrsversuchs am Postplatz kritisiert – und steht nun im Visier der Sozialdemokraten. Deren Fraktion und Stadtverband stellen in einer Pressemitteilung einen Zusammenhang mit dem „bisweilen rebellisch wirkenden Verhalten“ der FDP in der Berliner Ampelkoalition her. Den Speyerer Liberalen empfehlen sie, den Verkehrsversuch „konstruktiv zu begleiten“ und bei Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) dafür zu werben. Die Speyerer FDP hatte jedoch im Vorfeld schon gegen den Versuch gestimmt. Vom Land gab es bisher keine Freigabe für eine Umwandlung eines Abschnitts von Gilgen- und Bahnhofstraße – Teile der L454 – in einen verkehrsberuhigten Bereich. Nach dem Willen der Stadt hätte der einjährige Versuch bereits im Januar starten sollen. „Der Ball liegt eindeutig im Feld des FDP-geführten Verkehrsministeriums in Mainz“, so SPD-Sprecher Philipp Brandenburger.