Die Sparkasse Vorderpfalz, bei der auch viele Speyerer ein Konto haben, verzichtet laut eigener Mitteilung aufgrund der gestiegenen Leitzinsen ab Mittwoch, 27. Juli, auf Verwahrentgelte.

An diesem Tag steigen laut einer Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Leitzinssätze um 0,5 Prozent. „Wir begrüßen, dass die EZB die Zinswende nun eingeleitet hat. Die Währungshüter setzen damit nach über zehn Jahren Nullzinspolitik ein klares Signal: Sie sind entschlossen, ihren Teil zur Bekämpfung der hohen Inflation im Euroraum beizutragen“, wird Sparkassen-Vorstandsmitglied Oliver Kolb in einer Pressemitteilung der Bank zitiert. Die veränderte Situation solle sofort an die Kunden der Bank weitergegeben werden.

Kolb betont: „Sollte sich das Zinsumfeld am Geld- und Kapitalmarkt weiterhin positiv entwickeln, werden wir auch unsere Kundinnen und Kunden an dieser Entwicklung teilhaben lassen.“ Das Kreditinstitut gehe jedoch davon aus, dass die Niedrigzinsphase vorerst weiter dominieren werde. „Deshalb empfehlen wir allen Sparerinnen und Sparern, sich bei uns beraten zu lassen, wie sie ihr Geld bei der veränderten Zinssituation anlegen können.“