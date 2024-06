Die Sparkasse Vorderpfalz setzt eine Tradition fort und gibt eine Brezelfest-Postkarte heraus. Vom Festplatz aus verbreitet sie ihren Gruß in die ganze Welt und verbindet sowohl Speyerer als auch Nicht-Speyerer mit dem größten Volksfest am Oberrhein, so eine Mitteilung der Sparkasse. Unter dem Motto „Komm, wir gehen aufs Speyerer Brezelfest zur Nacht in Tracht am 13.07.24“ lädt die Postkarte Einheimische und Besucher ein, das besondere Flair des Brezelfests zu erleben.

„Die Brezelfest-Postkarte ist nicht nur ein Souvenir, sondern auch ein Symbol unserer Verbundenheit mit der Region und ihren Traditionen. Es freut uns sehr, dass diese Initiative so gut angenommen wird“, sagt Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz.

Die Brezelfest-Postkarte habe sich mittlerweile zu einem begehrten Sammlerstück entwickelt. Mit einer limitierten Auflage von nur 3300 Exemplaren sei sie ein echtes Highlight für alle Brezelfest-Fans. „Wir möchten damit unseren Beitrag leisten, die Tradition und die Freude am Fest lebendig zu halten“, so Jusmann.

Die Postkarte wird kostenlos in den Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz in Speyer ausgegeben. Interessierte sollten sich beeilen, denn die Karten sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.