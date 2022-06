30 Kilogramm Spargel hat der CDU-Ortsverein Dudenhofen dem Caritas-Altenzentrum St. Martha in Speyer gespendet. Das Gemüse stamme von Spargelbauer Roni Zürker. Der Koch des Altenzentrums werde daraus ein Menü für die Bewohner und ihre Angehörigen sowie die Mitarbeiter zaubern, informiert die Caritas: Am Mittwoch gebe es Spargel mit Lachs, Pfannkuchen und Schnitzel. „Wir wollen das etablieren und in den nächsten Jahren als Spende für ein Muttertagsessen wiederholen“, kündigte Bauer Zürker laut Mitteilung an.