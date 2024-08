Ein Vorfall mit einem „Spanner“ hat am Donnerstag, 12.40 Uhr, für Ärger im Bademaxx gesorgt. Badbetreiber Stadtwerke (SWS) bestätigte auf Anfrage Berichte, nach denen ein Unbekannter eine Frau in der Umkleidekabine beobachtet und womöglich gefilmt haben soll. Alarmierte Mitarbeiter hätten ihn nicht mehr fassen können. „Das Badpersonal ist in Kontakt mit der Dame und weist darauf hin, dass man bei solchen Übergriffen laut nach Hilfe rufen soll“, so eine SWS-Sprecherin Auch die Reinigungskräfte in der städtischen Einrichtung seien im Umgang mit solchen Situationen geschult.