Bei sieben Begegnungen am Wochenende hoffen die Teams des Tennisclubs Dudenhofen nach einigen Auftaktsiegen auf weitere Erfolgserlebnisse.

Besondere Leckerbissen versprechen die Spiele der Verbandsliga-Damen 40 am Samstag (13.30 Uhr) im Derby bei TC Schifferstadt und das Nachbarschaftstreffen der Herren 30 mit TC Schwarz-Weiß Speyer (Sonntag, 10 Uhr). Dudenhofens 40er Damen verloren ihre erste Partie gegen den Titelfavoriten TC Rot-Weiß Neustadt mit dem knappsten aller Ergebnisse 4:5, hielten sich beim 9:0 gegen TC Haßloch aber schadlos. Auch die Rettichstädterinnen blicken bisher auf einen Sieg und eine Niederlage. Eine enge Auseinandersetzung ist zu erwarten. Für den leicht favorisierten TCD laufen voraussichtlich Carolin Wageck, Christiane Sprott, Andrea Groß, Claudia Kroeger, Ursula Schymonski, Katrin Varlemann, Uschi Reimschüssel-Korn und Christel Blau auf.

Spannung pur dürfte angesagt sein, wenn die Herren 30 (Pfalzliga) am Sonntag (10 Uhr) auf eigener Anlage den TC Schwarz-Weiß Speyer I empfangen. Nach zwei Niederlagen stehen die Dudenhofener Cracks mit 0:4 Punkten schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Schwarz-Weiß gewann seine Auftaktpartie 5:4 und verspürt deshalb wohl etwas weniger Druck. TCD-Kapitän Daniel Gouverneur rechnet mit einer engen Partie sowie spannenden Einzel- und Doppelbegegnungen. Ebenfalls in der Pfalzliga bewegen sich die Herren 40 und 50 des Vereins. Die Vierziger empfangen TC Blau-Weiß Maxdorf und die Fünfziger treten bei SC Alemannia DJK Maudach I an.

So spielen sie

Sa. 13.30: TC Schifferstadt I - Damen 40 (Verbandsliga)

Sa. 14.00: Herren 40 I (Pfalzliga) - TC BW Maxdorf, SC Alemannia Maudach I - Herren 50 (Pfalzliga)

So. 10.00: Herren I (C-Klasse) - TC Weiß-Rot Speyer IV, Herren 30 I (Pfalzliga) - TC SW Speyer, TC Meckenheim I - Herren 30 II (A-Klasse), TC Lambrecht und Umgebung I - Damen I (C-Klasse).