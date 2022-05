Den spanischen Beitrag zum diesjährigen Internationalen Orgelzyklus im Speyerer Dom liefert Loreto Aramendi. Die Hauptorganistin an der Cavaillé-Coll-Orgel der Basilika von Santa Maria del Coro im nordspanischen San Sebastián spielt am Mittwoch, 25. Mai, 19.30 Uhr.Dabei erklingen auf der Chororgel Stücke der beiden spanischen Barockkomponisten Juán Cabanilles und Antonio Martín y Coll, die Loreto Aramendi mit vier Stücken eines der Erneuerer der evangelischen Kirchenmusik, Hugo Distler, kontrastiert. Im zweiten Teil spielt die Interpretin an der Hauptorgel Orgelwerke und Bearbeitungen von Dieterich Buxtehude, Franz Liszt, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns und Olivier Messiaen. Ein einführendes Gespräch mit der Organistin ist um 18.45 Uhr.

Tickets in der Dom-Info, Reservix-Vorverkaufsstellen, www.reservix.de/tickets-internationaler-orgelzyklus-dom-zu-speyer/t15643. www.dommusik-speyer.de