Mit 116 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer am Dienstagvormittag durch die Spaldinger Straße gerast. Das war der Spitzenreiter von den Geschwindigkeitskontrollen der Polizei zwischen 10.55 und 11.30. Den Raser erwarte nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Insgesamt seien 80 Fahrer kontrolliert worden, wovon zwölf schneller als die erlaubten 50 km/h waren. Die Bilanz von den Kontrollen in der Burgstraße rund eine halbe Stunde zuvor: Nur zwei der kontrollierten Fahrer hielten sich an die Geschwindigkeit.