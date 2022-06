Eine Verkehrsberuhigung in der Spaldinger Straße in Speyer-Nord fordern CDU und SPD. Der CDU-Ortsverband Nord hat einen entsprechenden Wunsch an die Stadtverwaltung herangetragen. Er teile die Kritik von Anwohnern, dass dort zu schnell gefahren werde und Überquerungsmöglichkeiten fehlten. Es wird um eine Prüfung gebeten, ob zumindest beidseitig mobile Geschwindigkeitsanzeigen angebracht werden können. Als konsequente Lösung wäre jedoch ein Tempo-30-Bereich ab der Autobahnbrücke stadteinwärts und eine Ampel plus Zebrastreifen an der Bushaltestelle Nachtigallenweg nötig. Vor allem Schüler seien gefährdet.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) teilt dazu mit, seitens der SPD Speyer-Nord einen fast gleichlautenden Antrag zur Spaldinger Straße erhalten zu haben. Sie kündigt an, dass Verkehrsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zu einem gemeinsamen Ortstermin einladen werde. Die städtische Verkehrsplanung werde prüfen, ob und wann Messanzeigen möglich sind.