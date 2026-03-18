Drei Raumfahrer sind im Sommer im Technik-Museum Speyer zu Gast. Am 20. Juni eröffnet Rabea Rogge, die erste deutsche Astronautin, den „Space Summer“.

Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau, die in den Weltraum geflogen ist und als Astronautin gilt. Sie kommt am Samstag, 20. Juni, 14 Uhr, nach Speyer ins Technik-Museum. Dort ist unter dem Titel „Apollo and Beyond“ Europas größte Ausstellung für astronautische Raumfahrt zu sehen. Sie ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 2008 auf inzwischen fast 700 Exponate angewachsen. Mehr als 60 Raumfahrer haben die Schau unter der Leitung von Kurator Gerhard Daum bisher besucht. Allen zwölf Deutschen, die bis vor Jahresfrist in den Weltraum geflogen waren, sind im Bereich „Deutsche Astronauten“ eigene Vitrinen mit originalen Gegenständen zu ihren Missionen gewidmet.

Rogge gilt seit April 2025 offiziell als Astronautin. Sie hatte die Erde mit einem Raumschiff 56 Mal umrundet, als sie von dem Milliardär Chun Wang zu der viertägigen Mission „Fram2“ eingeladen wurde. Die beiden lernten sich bei einem Expeditionstraining auf Spitzbergen kennen. Am 1. April vergangenen Jahres startete das Crew-Dragon-Raumschiff an der Spitze einer Falcon-9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX mit insgesamt vier Astronauten ins All.

Zehn neue Exponate

Daum hat bereits einige Zeit vor Missionsbeginn den ersten Kontakt zu Rogge geknüpft, wie er der RHEINPFALZ sagt. Kurz nachdem die gebürtige Berlinerin, die an der dortigen Technischen Universität und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich Elektrotechnik studiert hat, zur Erde zurückgekehrt war, verhandelte er mit ihr über die Leihgabe von Gegenständen, die eine Rolle bei „Fram2“ spielten. Das Ergebnis: Rogge stellt dem Technik-Museum zehn Exponate für seine Ausstellung zur Verfügung.

„Die meisten Exponate sind geflogen, waren also mit Rabea Rogge im Weltraum“, betont Daum. Dazu zählt das Amateurfunkgerät, das die Elektrotechnik-Doktorandin an der Universität im norwegischen Trondheim (Thema: „Autonome Boote im arktischen Meer“) an Bord des Raumschiffs im Bereich der „Cupola“ verwendete. Dabei handelt es sich um eine Art Aussichtsfenster, das den Raumfahrern einen besonders guten Blick auf die beiden Polargebiete erlaubte. Das Crew-Dragon-Raumschiff umkreiste die Erde ungefähr im 90-Grad-Winkel zum Äquator.

Zu den weiteren Leihgaben gehören laut Daum mehrere Kleidungsstücke und ein geflogenes Missionsemblem, das die Astronautin signiert hat. Die Missionsbezeichnung „Fram2“ leitet sich ab von dem Forschungsschiff Fram, mit dem die Norweger Fridtjof Nansen und Roald Amundsen vor mehr als 100 Jahren ihre Expeditionen in die Arktis und Antarktis unternahmen. Rogges Flug in den Weltraum war kein rein touristisches Unterfangen. In den dreieinhalb Tagen im All führte sie 22 wissenschaftliche Experimente durch, teilt Daum mit. Wovon etliche der Erforschung der Polargebiete dienten.

Vortrag im Forum

In einem Vortrag im Forum des Museums wird Rogge am 20. Juni ab 14 Uhr über ihre Mission berichten. Anschließend haben Besucher bei einer Talkrunde unter Leitung von Gerhard Daum die Gelegenheit, Fragen an die Astronautin zu stellen. Kinder bis 14 Jahre können sich danach gemeinsam mit ihr fotografieren lassen. In der Ausstellung „Apollo and Beyond“ werden dann zwei Vitrinen mit Rogges persönlichen Gegenständen zu besichtigen sein. „Insgesamt sind es in diesem Ausstellungsbereich dann 239 Exponate, wovon circa 70 Prozent geflogen sind“, so Daum. Darüber hinaus habe er vier Info-Tafeln zu Rogge und der Mission „Fram2“ gestaltet. Die Gesamtanzahl dieser Tafeln liege jenseits der 300er-Marke.

Die Reihe „Space Summer“ im Technik-Museum wird dann am Samstag, 18. Juli, 14 Uhr, von der Nasa-Astronautin Kathryn Thornton mit einem Bericht über ihre vier Weltraummissionen fortgesetzt. Zum Abschluss ist der Nasa-Astronaut Mark Lee am Samstag, 8. August, 14 Uhr, im Forum zu Gast. Lee war ebenfalls viermal im All.

Termin

Auftakt zum „Space Summer“ im Technik-Museum Speyer am Samstag, 20. Juni, 14 Uhr, mit der deutschen Astronautin Rabea Rogge im Forum-Kino. Der Zutritt ist mit einer gültigen Eintrittskarte des Museums möglich, 350 Plätze sind vorhanden. Einlass ist ab 13.40 Uhr (solange Plätze verfügbar sind).

