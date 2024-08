Die US-Astronautin Susan Still-Kilrain hat am Samstag das Technik-Museum Speyer besucht. Gerhard Daum, der Leiter Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“, führte die frühere Pilotin bei der US-Marine in rund 80 Minuten durch 80 Jahre Raumfahrtgeschichte. Die RHEINPFALZ hat die Stippvisite exklusiv begleitet.

Samstag, 9.45 Uhr: Im Eingangsbereich der Raumfahrthalle hat sich eine Schlange von etwa 30 Besuchern gebildet. „Wartezeit 1 Stunde“ steht auf einem Schild. Die Führungen von Astronauten